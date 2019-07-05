Опровергнута связь задержанного Украиной зенитчика с гибелью «Боинга»

Бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах, задержанный украинскими силовиками в конце июня, не может быть связан с крушением малайзийского «Боинга» в Донбассе. Об этом «Интерфаксу» заявил экс-глава ДНР Александр Бородай.

Он отметил, что в 2014 году в городе Снежном, рядом с которым упал лайнер, не было противовоздушной обороны. «У нас не было вооружений, которые позволяли бы ее организовать. Поэтому ни о каком начальнике ПВО района речи быть не может», — добавил Бородай.

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Он также выразил сожаление, что Украина продолжает практику захвата заложников. По мнению экс-главы ДНР, власти страны хотят использовать Цемаха в целях собственной пропаганды.

Накануне, 4 июля, «Русская служба Би-би-си» сообщила, что Владимир Цемах был задержан украинскими спецслужбами у себя дома в Снежном 27 июня. Далее его вывезли на неподконтрольную Киеву территорию, а через два дня арестовали по обвинению в создании террористической группы.

Дочь Цемаха Мария связывает дело отца с крушением пассажирского «Боинга». «"Боинг" теперь попытаются повесить на него. Но начальником ПВО он значился с октября 2014 года, просто был единственным таким специалистом. Когда был сбит "Боинг", он не был ключевой фигурой — обычный военный, просто стоял на блокпосту», — сказала она.

19 июня совместная следственная группа назвала имена обвиняемых по делу о гибели малайзийского лайнера в Донбассе. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следователей, имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, предположительно, и был сбит самолет.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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