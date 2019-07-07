Появились подробности задержания «ценного свидетеля» по делу о гибели «Боинга»

Источник в спецслужбах Украины раскрыл подробности задержания Владимира Цемаха, бывшего начальника противовоздушной обороны одной из бригад самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Новая газета».

По данным собеседника издания, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проникли в квартиру Цемаха. Перед этим он выпил несколько бутылок водки со своими друзьями, поэтому почти не сопротивлялся украинским спецслужбам. Они вывезли Цемаха из квартиры в полусознательном состоянии. «Мужик с трудом держался на ногах», — сказал источник.

Глава аппарата главы СБУ Игорь Гуськов не стал комментировать эту информацию.

58-летнего Цемаха задержали 27 июня в его квартире в городе Снежное. Дочь мужчины уточнила, что он арестован по обвинению в терроризме. Она связала поимку отца с тем, что в 2014 году он был начальником ПВО в городе Снежное, вблизи которого был сбит малайзийский «Боинг». Дочь Цемаха утверждает, что на момент гибели самолета он был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го. Агентство «Украинские новости» писало, что Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о катастрофе.

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