Глава ДНР обвинил Украину в похищении «ценного свидетеля» по делу о гибели MH17

Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинские спецслужбы похитили экс-командира ПВО республики Владимира Цемаха для того, чтобы обвинить ополченцев в причастности к гибели малазийского «Боинга» над Донбассом. Заявление Пушилина опубликовано на официальном сайте главы ДНР.

По его словам, отсутствие доказательств вины ополчения заставило сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) похитить Цемаха «с целью дальнейшей фальсификации картины преступления».

«У выгодополучателей циничной провокации с бортом рейса MH17 ничего не получится — каждым подобным шагом они будут только расписываться в собственной причастности к этому чудовищному злодеянию», — заявил лидер республики.

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О задержании 58-летнего Владимира Цемаха сообщил 4 июля его адвокат, а его дочь уточнила, что отец арестован по обвинению в терроризме. Она связала заключение отца под стражу с тем, что в 2014 году он был начальником ПВО в городе Снежное, вблизи которого и был сбит «Боинг», но утверждает, что на момент гибели самолета Цемах был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го. Агентство «Украинские новости» в свою очередь писало, что Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о катастрофе. В то же время первый премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил, что мужчина не может быть связан с произошедшим, поскольку тогда в Снежном вообще не было противовоздушной обороны.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В причастности к крушению самолета международное следствие подозревает четырех человек, среди которых трое россиян и украинец. Обвинения будут предъявлены, в частности, бывшему министру обороны ДНР, отставному офицеру ФСБ России Игорю Гиркину, известному под фамилией Стрелков. Ожидается, что суд по этому делу состоится весной 2020 года.

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