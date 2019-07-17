В СБУ открестились от задержания водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MН17

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что задержали не водителя, а участника транспортировки автотягача, перевозившего зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук», из которого, по версии международного следствия, в 2014 году был сбит малайзийский «Боинг» в Донбассе. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ведомства Елена Гитлянская, пишут «Украинские новости».

Собеседница издания подчеркнула, что задержанный был осужден украинским судом в 2017 году.

Ранее 17 июля замначальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков заявил, что ведомство задержало водителя автотягача, и продемонстрировал видео, снятое на телефон, на котором видно, как по Донецку везут «Бук». По этим кадрам и по его словам была установлена личность водителя машины.

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«Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории из России», — пояснил он, добавив, что водитель уже отбывает наказание, а в настоящее время проверяется причастность 150 человек к транспортировке ЗРК.

27 июня украинские силовики задержали бывшего начальника противовоздушной обороны одной из бригад самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха. Его дочь связала арест отца с тем, что в 2014 году он был начальником ПВО в городе Снежное, вблизи которого был сбит малайзийский «Боинг». Она утверждает, что на момент гибели самолета он был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го. Агентство «Украинские новости» писало, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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