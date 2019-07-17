СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук». По версии международного следствия, именно из этого «Бука» был сбит малайзийский «Боинг» в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, пишут «Украинские новости».

Он также продемонстрировал видео, снятое на телефон, на котором видно, как по Донецку на автотягаче везут ЗРК «Бук». По этим кадрам была установлена личность водителя машины. «Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории из России», — сказал Маяков, добавив, что сейчас водитель отбывает наказание.

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Он отметил, что в настоящее время проверяется причастность 150 человек к транспортировке ЗРК. По словам представителя СБУ, все виновные в этом преступлении будут осуждены на Украине за терроризм.

27 июня украинские силовики задержали бывшего начальника противовоздушной обороны одной из бригад самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха. Дочь мужчины связала поимку отца с тем, что в 2014 году он был начальником ПВО в городе Снежное, вблизи которого был сбит малайзийский «Боинг». Женщина утверждает, что на момент гибели самолета он был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го. Агентство «Украинские новости» писало, что Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о катастрофе.

19 июня совместная следственная группа назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, предположительно, и был сбит лайнер.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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