Нидерланды допросят украинского «ценного свидетеля» по делу сбитого MH17

Голландская прокуратура хочет допросить Владимира Цемаха, которого удерживает Украина, по делу сбитого в Донбассе «Боинга» MH17. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее прокуратура Нидерландов обратилась к властям Украины с просьбой не включать в список заключенных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого задержали украинские спецслужбы в Донбассе. По мнению агентства, именно освобождение Цемаха, считающегося ценным свидетелем по делу MH17, могло быть главным препятствием для полноценного обмена между Москвой и Киевом.

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2 сентября омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что власти республики включили Цемаха в список для обмена с Киевом. Дочь задержанного Мария сообщила, что Киев неофициально отказался выдавать Цемаха России.

Цемаха задержали 4 июля в его доме по обвинению в терроризме. Киев связывает его с делом сбитого «Боинга», поскольку в год катастрофы Цемах числился начальником ПВО ДНР в подконтрольном этой республике городе Снежное, вблизи которого был сбит лайнер. По словам дочери задержанного, новую должность он получил только в октябре, в то время как самолет разбился в июле. Власти ДНР также отрицают причастность Цемаха к крушению «Боинга», поскольку в момент катастрофы в Снежном якобы не было системы ПВО.

19 июня международное следствие назвало имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следователей, имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого предположительно был сбит лайнер.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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