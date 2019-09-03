Нидерланды попросили Украину не выдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17

Прокуратура Нидерландов обратилась к властям Украины с просьбой не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малайзийском «Боинге» над Донбассом. Об этом сообщает газета NRC Handelsblad.

По информации издания, член Совместной следственной группы (JIT, ССГ) Фред Вестербеке в своем письме заявил, что Цемаха необходимо сохранить для дальнейшего расследования катастрофы. По его словам, голландская прокуратура рассматривает бывшего начальника ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в качестве подозреваемого. Основанием для пересмотра его статуса послужило появление у следствия некоей новой информации, суть которой не раскрывается.

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2 сентября омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что власти республики включили Цемаха в список пленных для обмена с Киевом. Дочь задержанного Мария сообщила, что Киев неофициально отказался выдавать Цемаха России.

Цемаха задержали 4 июля в его собственном доме по обвинению в терроризме. Киев связывает его с делом сбитого «Боинга», поскольку в год катастрофы Цемах числился начальником ПВО в городе Снежное, вблизи которого был сбит лайнер. По словам дочери задержанного, новую должность он получил только в октябре, в то время как самолет разбился в июле. Власти ДНР также отрицают причастность Цемаха к крушению «Боинга», поскольку в момент катастрофы в Снежном якобы не было системы ПВО.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. 19 июня JIT назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого предположительно был сбит лайнер.

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