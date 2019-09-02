К новым доказательствам о сбитом MH17 проявили интерес

Австралия заинтересована в рассмотрении информации частного детектива из Германии Йозефа Реша о крушении малайзийского «Боинга» MH17. Такое заявление сделал посол Австралии в России Грейм Михан в интервью РИА Новости.

«Конечно, очень рады будем рассмотреть, и я думаю, совместная следственная группа рассмотрит любую новую информацию», — сказал дипломат. Он добавил, что их сторона не отказывается от новых данных.

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Ранее Реш сообщил, что хотел передать Нидерландам материалы по катастрофе, не учтенные при расследовании, с условием что доказательства будут представлены в присутствии международных СМИ. Однако ему отказали.

В середине июля российский посол в Нидерландах Александр Шульгин рассказал, что между Москвой и Амстердамом нет «подлинно равноправного взаимодействия» по делу о крушении «Боинга», и не по вине России. Дипломат подчеркнул, что суд по катастрофе должен быть непредвзятым и учитывать все версии, «а не одну только ту, которую ему подсовывает обвинение».

Реш расследовал крушение МН17 с 2014 года. Он утверждает, что заказчик, имя которого детектив не может назвать по условиям контракта, предложил ему 47 миллионов долларов за информацию о причинах катастрофы. В середине 2015 года к Решу обратился информатор, представивший ценные сведения и получивший за них вознаграждение. Приблизительно через год прокуратура в Германии привлекла Реша к расследованию уголовного дела «о военном преступлении» в качестве свидетеля, а затем швейцарская прокуратура по запросу Нидерландов вскрыла банковскую ячейку детектива. Он утверждает, что там хранились важные документы, которые ему так и не вернули.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком в июле 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. 19 июня 2019 года совместная следственная группа обвинила в гибели самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

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