Россия оценила отказ Нидерландов принять новые сведения о крушении MH17

Отказ Нидерландов рассмотреть информацию частного детектива из Германии Йозефа Реша о крушении малайзийского «Боинга» MH17 подтверждает позицию России относительно расследования, которое проводит Совместная следственная группа (ССГ). Об этом во вторник, 30 июля, РИА Новости заявили в российском посольстве в Гааге.

«Наша позиция относительно беспристрастности, независимости и профессионализма проводимого в рамках Совместной следственной группы под руководством прокуратуры Нидерландов расследования хорошо известна. Изменений она не претерпела», — отметили в дипмиссии.

Ранее Реш сообщил, что хотел передать Нидерландам материалы по катастрофе, не учтенные при расследовании, с условием, что доказательства будут представлены в присутствии международных СМИ. Однако ему отказали. Детектив объяснил свое условие тем, что получал угрозы и опасается за свою жизнь.

В середине июля российский посол в Нидерландах Александр Шульгин рассказал, что между Москвой и Амстердамом нет «подлинно равноправного взаимодействия» по делу о крушении «Боинга», и не по вине России. Дипломат

подчеркнул, что суд по катастрофе должен быть непредвзятым и учитывать все версии, «а не одну только ту, которую ему подсовывает обвинение».

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Реш расследовал крушение МН17 с 2014 года. Он утверждает, что заказчик, имя которого детектив не может назвать по условиям контракта, предложил ему 47 миллионов долларов за информацию о причинах катастрофы. В середине 2015 года к Решу обратился информатор, представивший ценные сведения и получивший за них вознаграждение. Приблизительно через год прокуратура в Германии привлекла Реша к расследованию уголовного дела «о военном преступлении» в качестве свидетеля, а затем швейцарская прокуратура по запросу Нидерландов вскрыла банковскую ячейку детектива. Он утверждает, что там хранились важные документы, которые ему так и не вернули.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком в июле 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. 19 июня 2019 года Совместная следственная группа обвинила в гибели самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

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