Россия рассказала о контактах со следственной группой по «Боингу»

Работающая в Нидерландах Совместная следственная группа (JIT, ССГ), которая занимается гибелью «Боинга» в Донбассе в 2014 году, не направляла запрос России на выдачу подозреваемых. Об этом в интервью РИА Новости сообщил российский посол в Гааге Александр Шульгин.

По его словам, подобный запрос от голландцев вряд ли поступит. «Они прекрасно знают о нашем законодательстве на сей счет и вряд ли будут обращаться в наше посольство», — указал глава дипмиссии. При этом Шульгин не исключил, что какие-то действия могут быть предприняты через нидерландское посольство в Москве.

Дипломат также подчеркнул, что суд по делу о крушении должен быть независимым, а также «учитывать все обстоятельства и версии, а не одну только ту, которую ему подсовывает обвинение».

Материалы по теме Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17 Самолет над Донбассом уничтожил «Бук»: что еще известно о катастрофе спустя пять лет?

19 июня JIT объявила, что в причастности к крушению самолета международное следствие подозревает четырех человек, среди которых трое россиян и украинец. В то же время следователи сразу указали, что властям Украины и России направят запросы о допросах, но экстрадиции добиваться не будут, поскольку оба государства не выдают своих граждан. Ожидается, что суд по этому делу состоится весной 2020 года.

МИД России назвал обвинения «абсолютно голословными» и подчеркнул, что следственная группа не предоставила ни одного конкретного доказательства причастности российской стороны к катастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области в июле 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!