Стало известно о покупке международным следствием улики по делу Boeing MH17

Совместная следственная группа (JIT) приобрела корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого предположительно был сбит малайзийский «Боинг» над Донбассом летом 2014 года, у неизвестных посредников. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники.

Неизвестные лица из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предоставили улику международному следствию за вознаграждение. По данным источника издания, сумма составляла несколько десятков тысяч долларов.

Впервые JIT объявила о наличии этого вещдока в мае 2018 года. Следственная группа установила, что согласно коду на корпусе ракета была изготовлена в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии. Сама установка с номером 332 состояла на вооружении 53-й бригады в районе Курска. Она была отправлена на территорию Украины и возвращена обратно в июле.

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Спустя три месяца в Минобороны России заявили, что в 1986-м ракета была отправлена в воинскую часть в Тернопольской области Украинской ССР. Затем она находилась на вооружении в военчасти во Львовской области. После этого ракета на территорию России не вывозилась.

За несколько месяцев до обнародования улики стало известно, что ДНР планирует передать следствию останки и обломки с места крушения «Боинга», однако неясно, был ли среди этих вещдоков корпус ракеты.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области в июле 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В причастности к крушению самолета международное следствие подозревает четырех человек, среди которых трое россиян и украинец. Обвинения будут предъявлены, в частности, бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, отставному офицеру ФСБ России Игорю Гиркину, известному под фамилией Стрелков. Ожидается, что суд по этому делу состоится весной 2020 года.

МИД России назвал обвинения «абсолютно голословными» и подчеркнул, что следственная группа не предоставила ни одного конкретного доказательства причастности российской стороны к катастрофе.

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