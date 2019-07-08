Украина начала передачу Нидерландам материалов по сбитому в Донбассе «Боингу»

Украина начала передавать Нидерландам материалы уголовного дела о крушении малайзийского Боинга МН17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Об этом в написал замминистра юстиции Украины Сергей Петухов в своем Facebook.

Соглашение о сотрудничестве в этом расследовании министерства юстиции Украины и Нидерландов подписали в 2017 году. Петухов напомнил, что 9 марта 2020 года в Нидерландах начнется суд по делу о сбитом самолете.

Он также выразил уверенность в том, что переданные украинской стороной материалы окажут большое влияние на ход судебного процесса.

Материалы по теме Названы подозреваемые в гибели «Боинга» над Донбассом Обвинения будут предъявлены трем гражданам России и одному украинцу

19 июня Совместная следственная группа объявила первые имена обвиняемых в крушении «Боинга» в Донбассе. Это бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) и бывший глава ГРУ ДНР Сергей Дубинский, а также его подчиненный Олег Пулатов. Все они граждане России. Помимо них, обвиняемым проходит подчиненный Пулатова, украинец Леонид Харченко.

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование в отношении указанных лиц за день до оглашения официальных выводов международной группы. Кроме того, свои списки обвиняемых опубликовали голландские журналисты и группа Bellingcat.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Суд назначен на 2020 год.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!