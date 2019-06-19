Украина заранее открыла дела против обвиняемых в крушении «Боинга» в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование в отношении людей, упомянутых в докладе международной Совместной следственной группы (JIT) по расследованию крушения «Боинга» в Донбассе. Об этом говорится на сайте ведомства в среду, 19 июня.

Документы об объявлении подозрений по статье «Теракт, который привел к гибели людей» (часть 3 статьи 258 УК Украины) датированы 18 июня. При этом сообщение о возбуждении уголовных производств появилось на сайте СБУ в 14:00 мск — в это же время началась пресс-конференция JIT, на которой объявили имена причастных к катастрофе людей.

Подозреваемыми объявлены три гражданина России, в том числе бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) и бывший глава ГРУ ДНР Сергей Дубинский, которых считают организаторами теракта. Производство открыто также в отношении россиянина Олега Пулатова, который находился в подчинении у Дубинского, и гражданина Украины Леонида Харченко, чьим начальником был Пулатов. Они проходят по делу как пособники.

19 июня JIT объявила вышеуказанных людей виновными в крушении «Боинга» в Донбассе. По официальной версии, они причастны к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, как считается, был сбит самолет. Не исключено, что изначально обвиняемые целились в военный самолет, однако это не снимает с них ответственности, уверены следователи. На Гиркина, Дубинского, Харченко и Пулатова будут выданы международные ордеры на арест. Расследование продолжится. Суд назначен на март 2020 года.

Ранее 19 июня свое расследование опубликовала группа Bellingcat. Помимо названных в докладе лиц, в нем фигурируют еще девять человек из ДНР. Кроме того, 18 июня свой список обвиняемых представили голландские журналисты. В нем не было Гиркина и Харченко, однако упоминался российский командир зенитно-ракетной бригады Сергей Мучкаев и украинец Иван Безъязыков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!