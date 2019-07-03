В Кремле прокомментировали встречу Путина с премьером Нидерландов по MH17

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте ситуацию вокруг крушения «Боинга» в Донбассе. Встреча прошла на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Я могу подтвердить эту беседу, это было очень краткое общение на ногах, в кулуарах. Помимо премьер-министра Нидерландов, Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита», — сказал Песков.

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Он добавил, что стороны обсудили понятную и последовательную позицию России в этом вопросе. «Она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации», — отметил представитель Кремля.

О встрече Путина и Рютте на G20 стало известно ранее 3 июля. Премьер Нидерландов заявил, что использовал любую возможность поговорить с российским руководством о крушении «Боинга», но отказался сообщить подробности беседы.

В июне совместная следственная группа объявила, что обвинения по делу о случившемся в Донбассе будут предъявлены россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, предположительно, и был сбит «Боинг».

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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