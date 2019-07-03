В Нидерландах рассказали о «тайной» встрече с Путиным по MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение «Боинга» в Донбассе на полях саммита G20. Об этом рассказал сам глава голландского правительства, передает NL Times со ссылкой на RTL Nieuws.

Рютте отказался сообщить подробности разговора. «Обсуждение должно оставаться конфиденциальным, в том числе из-за чрезвычайно высокой деликатности темы», — подчеркнул он, добавив, что использовал любую возможность поговорить с российским руководством о трагедии 2014 года.

В то же время немецкое издание Heise обратило внимание, что на сайте Кремля не упоминается о встрече Путина и нидерландского политика. «Видимо, разговор с Рютте был настолько несущественным для российской стороны, что о нем даже не упомянули», — пишет журналист. На сайте правительства Нидерландов также не сообщается об их разговоре.

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19 июня совместная следственная группа объявила, что обвинения по делу о крушении «Боинга» будут предъявлены четырем подозреваемым: россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, как считается, и был сбит «Боинг».

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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