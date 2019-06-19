Нидерланды ответили на нежелание России расследовать дело MH17

Нидерланды предприняли дипломатические шаги в отношении России из-за нежелания сотрудничать в расследовании катастрофы рейса MH17 на Донбассе. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на министра юстиции Нидерландов Фердинанда Грапперхауса.

Отмечается, что министр рассказал о принятых по представлению прокуратуры мерах парламенту. О каких шагах идет речь, не сообщается.

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Ранее 19 июня генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что Россия замалчивает часть информации о катастрофе и не отвечает на вопросы, которые задает следствие.

До этого постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов указал, что расследование Совместной следственной группы вряд ли приведет к справедливому результату. В январе Россия обвинила Нидерланды в желании скрыть данные по расследованию катастрофы малайзийского «Боинга».

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В мае 2018-го JIT пришла к заключению, что «Боинг» сбил «Бук» российских вооруженных сил. Россия отрицает причастность военных к крушению самолета.

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