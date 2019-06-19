Россия отреагировала на обвинения в крушении «Боинга»

Министерство иностранных дел России назвало «абсолютно голословными» заявления Совместной следственной группы (ССГ) о причастности российских военнослужащих к крушению малайзийского «Боинга» MH17 в 2014 году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 19 июня на официальном сайте ведомства.

По словам его представителей, группа «вновь не продемонстрировала ни одного конкретного доказательства неправомерных заявлений в адрес РФ». В связи с этим у российской стороны «продолжают возникать справедливые вопросы» по поводу качества работы следствия, «предвзятости и однобокости» следственного процесса.

В заявлении подчеркивается, что Россия, вопреки заявлениям международной группы, с первых дней после трагедии заинтересована в установлении истины и готова содействовать расследованию, однако следователи отстранили ее от полноценного участия.

Кроме того, отмечают в МИДе, Украину сделали полноправным членом ССГ, что дало ей возможность подделывать доказательства и избежать ответственности за то, что «Боинг» был сбит в воздушном пространстве, которое она должна была закрыть.

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Несмотря на все это, российская сторона выразила готовность и дальше содействовать поиску истины о гибели рейса MH17, нахождению и наказанию реальных виновников трагедии.

Ранее 19 июня генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что Россия замалчивает часть информации о катастрофе и не отвечает на вопросы, которые задает следствие.

До этого постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов указал, что расследование Совместной следственной группы вряд ли приведет к справедливому результату. В январе Россия обвинила Нидерланды в желании скрыть данные по расследованию катастрофы малайзийского «Боинга».

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В мае 2018-го JIT пришла к заключению, что «Боинг» сбил «Бук» российских вооруженных сил. Россия отрицает причастность военных к крушению самолета.

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