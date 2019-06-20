В деле о крушении «Боинга» появились новые подозреваемые

Совместная следственная группа (ССГ) считает, что к делу о крушении малайзийского «Боинга» в 2014 году над Донбассом могут быть причастны еще несколько человек помимо тех четырех подозреваемых, имена которых объявили ранее. Об этом «Известиям» рассказала официальный представитель прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Моосдийк.

Ван де Моосдийк не стала раскрывать имена подозреваемых. По ее словам, ССГ продолжит вести в отношении них расследование. Она не уточнила, как именно следствие будет искать доказательства их причастности.

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19 июня ССГ объявила, что обвинения по делу о крушении «Боинга» будут предъявлены четырем подозреваемым: россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко, которые по версии следствия имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, как считается, и был сбит «Боинг».

Гиркин занимал пост министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР); Дубинский — бывший глава ГРУ ДНР с позывным Хмурый; Пулатов — его подчиненный с позывными Гюрза и Халиф. Считается, что в подчинении последнего находился Харченко с позывным Крот.

МИД России назвал обвинения «абсолютно голословными» и подчеркнул, что следственная группа не предоставила ни одного конкретного доказательства причастности российской стороны к катастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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