Подозреваемый в гибели «Боинга» над Донбассом прокомментировал обвинения

Бывший глава ГРУ самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Дубинский с позывным Хмурый, который был назван в числе подозреваемых в крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года, отрицает свою вину. Об этом он рассказал «Русской службе Би-би-си».

Дубинский назвал все обвинения в свой адрес «бредом». Он заявил, что не собирается сотрудничать со следствием, поскольку результаты расследования были политизированы. По его словам, в день катастрофы он находился в Донецке, а не рядом с местом крушения.

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Экс-глава ГРУ ДНР добавил, что его бывшие подчиненные Олег Пулатов и Леонид Харченко, которые также попали в число главных подозреваемых по делу, не имеют отношения к падению «Боинга». Дубинский отметил, что ни он, ни известные ему люди не получали приказов о поражении воздушных целей в день катастрофы 17 июля.

Ранее 19 июня представители Совместной следственной группы (JIT) заявили, что обвинения по делу о крушении самолета будут предъявлены трем россиянам и одному украинцу. Помимо Дубинского, Харченко и Пулатова среди подозреваемых оказался Игорь Гиркин (Стрелков). В JIT считают, что они причастны к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, как считается, и был сбит «Боинг». Российским и украинским властям будут направлены запросы о допросах фигурантов дела.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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