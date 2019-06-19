Найдены авторы ставшей доказательством по делу о крушении «Боинга» переписки

В числе новых доказательств причастности России к крушению малайзийского «Боинга» MH17 в 2014 году в Донбассе стала переписка военнослужащего 53-й зенитно-ракетной бригады с неизвестной девушкой в социальной сети «ВКонтакте». Издание The Bell предположило, что солдат общался с фейковым аккаунтом, созданным следователями.

В ходе переписки, датированной 2015 годом, солдат раскрывает номер своего батальона и намекает, что соседний, состоящий из контрактников, в июне 2014-го направился на Украину. «Песню знаешь такую. Дан приказ ему — на запад, Ей — в другую сторону… Уходили комсомольцы... На гражданскую войну», — говорится в сообщении военнослужащего.

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Кадры переписки были показаны на пресс-конференции Совместной следственной группы при голландской прокуратуре (JIT). На них видно имя девушки, с которой беседовал солдат, и замазанные фотографии профилей собеседников.

Издание нашло аккаунт Анастасии Дороховой, а у нее в друзьях, предположительно, военнослужащего из Татарстана, который летом 2014 года служил в Курске. В материалах пресс-конференции также было указано, что участник переписки служил во втором батальоне 53-й бригады, в июне 2014 года он был в составе колонны, которая покинула базу бригады в Курске.

Отмечается, что аккаунт Дороховой активно велся лишь четыре месяца в 2015 году. На сообщения издания владельцы профилей не ответили.

Ранее, 19 июня, представители JIT во время пресс-конференции в Нидерландах заявили, что обвинения по делу о крушении «Боинга» будут предъявлены четырем подозреваемым: россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко.

Гиркин — бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР); Дубинский — бывший глава ГРУ ДНР с позывным Хмурый; Пулатов — его подчиненный с позывными Гюрза и Халиф. Сообщалось, что в подчинении последнего находился Харченко с позывным Крот. Следователи считают, что они причастны к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, как предполагается, и был сбит самолет.

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Российская сторона сочла эти обвинения голословными и отметила, что JIT «вновь не продемонстрировала ни одного конкретного доказательства неправомерных заявлений в адрес РФ».

В мае 2018-го следственная группа пришла к заключению, что «Боинг» сбил «Бук» российских вооруженных сил, однако кто конкретно несет за это ответственность, установлено не было. Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. В Малайзии заявляли, что российскую сторону нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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