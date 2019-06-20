Глава Крыма ответил на доклад о крушении «Боинга»

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал доклад Совместной следственной группы (ССГ) о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Аксенов заявил, что поддерживал и будет поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. «Ракеты не чистил, к запуску не готовил», — добавил он.

По версии следствия, Аксенов вел телефонные переговоры с одним из подозреваемых о поставке оружия.

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19 июня следственная группа назвала имена четверых подозреваемых по делу о крушении «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Они якобы имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, как считается, и был сбит «Боинг».

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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