Бывший футболист сборной России назвал фаворита в финале ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Гранат назвал Испанию фаворитом в финале ЧМ-2026

Бывший защитник сборной России по футболу Владимир Гранат назвал фаворита в финале чемпионата мира 2026 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

По мнению экс-игрока, титул завоюют испанцы. «Ожидается очень интересный финал. Здесь будут иметь значение такие нюансы: контроль мяча у Испании, игра после потери мяча, переходные фазы, а также бойцовские качества Аргентины», — добавил Гранат.

Финальный матч между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля в 22:00 по московскому времени на стадионе «Метлайф» в штате Нью-Джерси.

В полуфинале Аргентина со счетом 2:1 победила Англию, а испанцы всухую победили Францию (2:0). Англичане и французы встретятся в матче за бронзу.