Путин отреагировал на доклад о крушении «Боинга» в Донбассе

Версию России о гибели «Боинга» в Донбассе в 2014 году не желают слушать. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналистам после прямой линии, передает РИА Новости.

По его словам, Россия никогда не уклонялась от ответственности, если она лежит на ее плечах. Однако в данном случае доказательств ее причастности к крушению нет, и выводы международной Совместной следственной группы (ССГ, JIT), ведущей расследование по этому делу, «абсолютно не устраивают» Москву, подчеркнул он.

Путин добавил, что сохраняется множество вопросов по крушению, однако на них никто не отвечает. «Просто назначили раз и навсегда виновных», — отметил он. Президент также указал, что без реального диалога до истины докопаться не получится, отмечает «Интерфакс».

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19 июня совместная следственная группа объявила, что обвинения по делу о крушении «Боинга» будут предъявлены четырем подозреваемым: россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, как считается, и был сбит «Боинг». Суд по делу начнется в марте 2020 года.

МИД России назвал обвинения «абсолютно голословными». В ведомстве подчеркнули, что следственная группа не предоставила ни одного конкретного доказательства причастности российской стороны к катастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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