Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России

Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии. Их заявление опубликовала «Новая газета».

Родные погибших призвали российские власти сотрудничать со следствием и признать свою часть ответственности за катастрофу. Они попросили не утаивать правду о трагедии и найти ответственных за произошедшее несмотря на то, что это не сможет уменьшить их горе.

Родственники жертв заявили, что Россия распространяла недостоверные и противоречивые сведения о случившемся, чтобы скрыть правду. Они призвали «прекратить лицемерно отпираться, сеять ложь и обман».

«Мы хотим, чтобы те, кто несет прямую ответственность за совершение этого преступления, включая вышестоящее командование, были названы, чтобы история знала их имена и их действия. <...> Нельзя убить невинных и избежать последствий», — сказано в заявлении. Семьи погибших продолжат призывать виновных к ответу, пока справедливость не будет восстановлена.

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16 июля Европейский союз также призвал Россию признать ответственность за катастрофу и сотрудничать со следствием. В ЕС выразили уверенность, что международное следствие проходит беспристрастно и профессионально.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области в июле 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В причастности к крушению самолета международное следствие подозревает четырех человек, среди которых трое россиян и украинец. Обвинения будут предъявлены, в частности, бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, отставному офицеру ФСБ России Игорю Гиркину, известному под фамилией Стрелков. Ожидается, что суд по этому делу состоится весной 2020 года.

МИД России назвал обвинения «абсолютно голословными» и подчеркнул, что следственная группа не предоставила ни одного конкретного доказательства причастности российской стороны к катастрофе.

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