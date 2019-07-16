ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года. Об этом говорится в заявлении Совета Европы.

«ЕС призывает Россию взять на себя ответственность за катастрофу, а также полностью сотрудничать с проводимым расследованием. Также Евросоюз выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме правовых процедур», — говорится в заявлении. Кроме того, в Совете Европы поприветствовали информацию о том, что власти Нидерландов возбудят уголовные дела в отношении четырех подозреваемых в причастности к крушению самолета.

В конце июня министр иностранных дел Малайзии Датук Сайфуддин Абдулла сообщил, что Куала-Лумпур считает международное расследование причин катастрофы «Боинга» незавершенным. По его словам, власти страны не увидели убедительных доказательств вины подозреваемых в трагедии.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В причастности к крушению самолета международное следствие подозревает четырех человек, среди которых трое россиян и украинец. Обвинения будут предъявлены, в частности, бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, отставному офицеру ФСБ России Игорю Гиркину, известному под фамилией Стрелков. Ожидается, что суд по этому делу состоится весной 2020 года.

МИД России назвал обвинения «абсолютно голословными» и подчеркнул, что следственная группа не предоставила ни одного конкретного доказательства причастности российской стороны к катастрофе.

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