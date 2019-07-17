Малайзия разочаровалась в расследовании гибели своего «Боинга» в Донбассе

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад встревожен тем, что до сих пор не найден человек, который сбил «Боинг» над Донбассом летом 2014 года. Его слова приводит газета The Star.

Как отметил глава правительства, уже известно, что самолет потерпел крушение из-за ракеты. «Мы огорчены, ведь это было сделано умышленно, а мы не знаем, кто пустил ракету», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Совместная следственная группа (JIT, ССГ) выкупила одну из улик по делу о катастрофе «Боинга».

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В конце июня Малайзия сочла международное расследование крушения рейса MH17 над Донбассом незавершенным, поскольку не увидела убедительных доказательств вины подозреваемых. До этого Мохамад назвал расследование политизированным и направленным на поиск способов обвинить в катастрофе Россию.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области в июле 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В причастности к крушению самолета международное следствие подозревает четырех человек, среди которых трое россиян и украинец. Ожидается, что суд по этому делу состоится весной 2020 года.

МИД России назвал обвинения «абсолютно голословными» и подчеркнул, что следственная группа не предоставила ни одного конкретного доказательства причастности российской стороны к катастрофе.

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