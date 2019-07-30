Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17

Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году. Об этом рассказал РИА Новости занимающийся собственным расследованием происшествия частный детектив Йозеф Реш.

Немецкий детектив также опубликовал на сайте своей фирмы июньское письмо Совместной следственной группе (JIT, ССГ) с информацией об имеющихся в его распоряжении данных.

«В рамках наших свидетельских показаний мы затронем следующие доказательства: (...) сделанные спецслужбами аудиозаписи о воздушном движении 17 июля 2014 года от истребителей и "вышек" украинской армии и сепаратистов, телефонные переговоры украинской армии, аудиозаписи спецслужб и военных о состоявшемся 17 июля 2014 года полете [президента России] Владимира Путина до и после крушения [MH17] (...), аудиозаписи в том числе спецслужб о соответствующих военных событиях со стороны сепаратистов и украинцев», — говорится в письме. Кроме того, часть новых доказательств пока не предается огласке по вопросам безопасности.

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При этом отмечается, что Реш выдвинул условия для передачи информации, которые заключаются в присутствии представителей мировых СМИ и затронутых крушением государств. Сообщается, что в голландской прокуратуре приняли к сведению предложение детектива о передаче доказательств по делу о крушении МН17. Однако поставленные детективом условия признаны «необычными» и потенциально вредящими расследованию.

29 июля сообщалось, что обвиняемый в причастности к перевозке зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого, по мнению украинской стороны, был сбит малайзийский «Боинг» над Донбассом, Дмитрий Куприян (позывной «Батя») вышел на свободу. Он занимал должность начальника службы тыла армии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

19 июня совместная следственная группа назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, и был сбит лайнер.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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