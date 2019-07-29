Обвиняемый в причастности к гибели малайзийского «Боинга» вышел из тюрьмы

Обвиняемый в причастности к перевозке зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого, по мнению украинской стороны, был сбит малайзийский «Боинг» над Донбассом, вышел на свободу. Об этом сообщают РИА Новости.

В сообщении говорится, что срок тюремного заключения Дмитрия Куприяна (позывной «Батя»), который занимал должность начальника службы тыла армии сампровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), истек. Украинская сторона считает, что именно Куприян организовал похищение в июле 2014 года трейлера для перевозки ЗРК «Бук», с помощью которого был атакован самолет.

Куприян был задержан при пересечении госграницы Украины в декабре 2015 года, через два года его приговорили к лишению свободы.

Материалы по теме Названы подозреваемые в гибели «Боинга» над Донбассом Обвинения будут предъявлены трем гражданам России и одному украинцу

27 июня украинские силовики задержали бывшего начальника противовоздушной обороны одной из бригад ДНР Владимира Цемаха. Его дочь связала поимку отца с тем, что в 2014 году он был начальником ПВО в городе Снежное, вблизи которого был сбит малайзийский «Боинг». Женщина утверждает, что на момент гибели самолета он был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го. Агентство «Украинские новости» писало, что Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о катастрофе.

19 июня совместная следственная группа назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, предположительно, и был сбит лайнер.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!