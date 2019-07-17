В деле о гибели «Боинга» над Донбассом появились новые свидетели

В расследовании катастрофы пассажирского самолета «Боинг» Malaysia Airlines в небе над юго-востоком Украины появились новые свидетели. Об этом рассказал глава совместной следственной группы (ССГ) Уилберт Паулиссен (Wilbert Paulissen), сообщила 16 июля голландская газета NRC.

По его словам, к группе обратились новые очевидцы, и в рамках расследования предпринимаются новые шаги. «Это обнадеживает», — отметил Паулиссен в ходе выступления на встрече с родными и близкими погибших в результате катастрофы.

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На этой же встрече выступил главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке, который заявил, что все еще не может обнародовать доказательства причастности России к гибели самолета. По его словам, они будут предоставлены только на судебном процессе, который должен начаться в марте 2020 года.

17 июля исполняется пять лет с даты гибели малайзийского «Боинга» в Донецкой области Украины. За этот срок международное следствие пришло к выводу, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук», и объявило имена четырех подозреваемых. В их число вошел, в частности, бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин, более известный под фамилией Стрелков.

В результате катастрофы погибли 298 человек. Все стороны, вовлеченные в вооруженный конфликт в Донбассе, отрицают причастность к произошедшему.

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