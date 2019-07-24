Разоблачена ложь в новом фильме про «Боинг» MH17

Страны НАТО не готовили масштабную операцию на Украине в 2014 году. Об этом написал военный эксперт Илья Крамник на своей странице в Facebook, комментируя материал блога ZeroHedge, основанный на документальном фильме голландского режиссера Макса фон дер Верффа.

В нем утверждается, что на востоке Украины после катастрофы «Боинга» пытались организовать военную операцию НАТО: под предлогом спасения обломков и тел девять тысяч военных разгромили бы ополченцев и дошли до Крыма. Операцию якобы тайно планировали США, Нидерланды, Австралия и другие страны-члены альянса и отменили практически в последний момент.

По словам Крамника, подобные рассуждения «предполагают отсутствие у слушателя знаний» о подготовке операций и возможностях стран. Он отметил, что быстро доставить девять тысяч человек вместе с техникой в регион можно только по воздуху, для этого потребуется 200-300 транспортных самолетов, а также пассажирские воздушные суда.

Эксперт отметил, что США в одиночку могут это сделать, но им потребуется задействовать абсолютно всю тяжелую транспортную авиацию: «весь [состав], глобальный, от Гонолулу до Гонолулу». В то же время помощь других стран увеличит число знающих о происходящем людей, а масштабные перемещения заметят плейнспоттеры — авиалюбители, отслеживающие полеты.

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«Когда подготовка перестает быть делом одной страны и становится совместной, на любой секретности можно ставить крест, — указал Крамник. — Ни весной, ни летом 2014-го активность ВВС стран НАТО на деятельность подобных масштабов не была похожа ни в каком приближении».

В фильме также утверждается, что черными ящиками упавшего в Донбассе «Боинга» пытались завладеть США и Украина, а Служба безопасности Украины отредактировала записи переговоров, представленных в качестве доказательств по делу.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Международное следствие пришло к выводу, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук», и объявило имена четырех подозреваемых, среди которых трое россиян и украинец. Суд по этому делу ожидается весной 2020 года.

МИД России назвал обвинения «абсолютно голословными» и подчеркнул, что следственная группа не предоставила ни одного конкретного доказательства причастности российской стороны к катастрофе.

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