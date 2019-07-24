Малайзия рассказала о попытках США и Украины завладеть черными ящиками MH17

Черными ящиками упавшего в Донбассе «Боинга» пытались завладеть США и Украина. Об этом заявил полковник Мохамад Сакри, руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии после крушения. Его интервью приводится в документальном фильме голландского режиссера Макса фон дер Верффа. Он появился на YouTube 20 июля, СМИ обратили внимание на него лишь сейчас.

По словам военного, малайзийской стороне пришлось провести секретную операцию, чтобы завладеть бортовыми самописцами, передает РИА Новости. Сакри рассказал, что для того, чтобы попасть на место крушения первыми, пришлось тайно ехать в Донбасс и договариваться с ополченцами. После этого к нему якобы приходили агенты ФБР США, желавшие увидеть ящики, а киевские власти пытались «заставить оставить им черные ящики».

Режиссеру также дал интервью премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. По его словам, Совместная следственная группа (JIT, ССГ), занимающаяся расследованием, просто игнорирует его страну и ее данные. «Они на самом деле не смотрят на причины аварии и на то, кто нес ответственность, но уже решили, что это должна быть Россия. Мы не можем принять такое отношение», — сказал он.

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Ван дер Верфф занимается независимым расследованием крушения. В его 28-минутном фильме также утверждается, что США пытались организовать военную операцию НАТО на востоке Украины. Отмечается, что под предлогом спасения обломков и тел якобы предполагалось разгромить ополченцев и дойти до Крыма.

В фильме также говорится о редактировании Службой безопасности Украины записей переговоров, представленных в качестве доказательств по делу. К таким выводам пришли как малайзийские эксперты, так и немецкий специалист.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Международное следствие пришло к выводу, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук», и объявило имена четырех подозреваемых, среди которых трое россиян и украинец. Ожидается, что суд по этому делу состоится весной 2020 года.

МИД России назвал обвинения «абсолютно голословными» и подчеркнул, что следственная группа не предоставила ни одного конкретного доказательства причастности российской стороны к катастрофе.

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