Россия рассказала о тайных переговорах с Нидерландами по MH17

Консультации России с Нидерландами на тему малайзийского «Боинга» MH17 продолжаются в закрытом режиме. Об этом рассказал заместитель главы МИД России Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Такие консультации идут, но мы договорились о конфиденциальном характере этого процесса», — приводит агентство его слова.

17 июля, в пятую годовщину инцидента, в российском дипломатическом ведомстве высказались по поводу расследования трагедии: в официальном комментарии МИД говорится, что она превратилась в инструмент нечистоплотной политической игры против России.

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«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Международное следствие пришло к выводу, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук», и объявило имена четырех подозреваемых, среди которых трое россиян и украинец. Ожидается, что суд по этому делу состоится весной 2020 года.

МИД России назвал обвинения «абсолютно голословными» и подчеркнул, что следственная группа не предоставила ни одного конкретного доказательства причастности российской стороны к катастрофе.

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