МИД России высказался о расследовании MH17

Трагедия сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского «Боинга» превратилась в инструмент нечистоплотной политической игры против России, считают в российском МИДе. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Представители МИД заявляют, что, несмотря на активное участие с российской стороны, предоставление большого объема данных, все следственные действия были направлены не на поиск истинных причин катастрофы, а на выработку способов обвинить в ней Россию.

Доказательства, предоставленные Совместной следственной группой (ССГ) в ведомстве называют «весьма сомнительными» и обвиняют следствие в подгоне фактов под безальтернативные версии и распространении «фальшивок».

При этом, подчеркивается в комментарии, власти Нидерландов злоупотребляют чувствами и горем родственников погибших и используют их организации для усиленного давления на РФ. Российские власти, однако, все еще готовы к сотрудничеству и призывают к диалогу и деполитизированному расследованию.

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В конце июня Малайзия сочла международное расследование крушения рейса MH17 над Донбассом незавершенным, поскольку не увидела убедительных доказательств вины подозреваемых. До этого ее премьер назвал расследование политизированным и направленным на поиск способов обвинить в катастрофе Россию.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области в июле 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В причастности к крушению самолета международное следствие подозревает четырех человек, среди которых трое россиян и гражданин Украины. Ожидается, что суд по этому делу состоится весной 2020 года.

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