Нидерланды заговорили об осторожности в деле упавшего в Донбассе «Боинга»

Необходимо набраться терпения и быть осторожными в ожидании судебного дела по упавшему в 2014 году в Донбассе «Боинге». Такое заявление сделал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает de Persgroep.

«Чувства требуют, чтобы это [завершение правосудия] произошло как можно скорее, однако разум призывает быть осторожным. Потому что дорога к справедливости проходит через терпение и контроль над эмоциями», — сказал премьер. Он добавил, что «наглая ложь никогда не победит неопровержимые факты».

Ранее главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что его раздражает тот факт, что бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин, более известный под фамилией Стрелков, находится на свободе, несмотря на статус подозреваемого в деле о катастрофе малайзийского «Боинга».

Материалы по теме Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17 Самолет над Донбассом уничтожил «Бук»: что еще известно о катастрофе спустя пять лет?

17 июля исполняется пять лет с даты гибели малайзийского «Боинга» в Донецкой области Украины. За этот срок международное следствие пришло к выводу, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук», и объявило имена четырех подозреваемых. В их число вошел, в частности, отставной полковник ФСБ Стрелков, который покинул Донбасс в августе 2014 года и больше туда не возвращался. Впоследствии он стал экспертом на радио и в медиа, живет в Москве, ведет публичный образ жизни.

В результате катастрофы погибли 298 человек. Все стороны, вовлеченные в вооруженный конфликт в Донбассе, отрицают причастность к произошедшему.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!