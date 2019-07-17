Голландский прокурор разозлился из-за Стрелкова на воле

Главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что его раздражает тот факт, что бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин, более известный под фамилией Стрелков, находится на свободе, несмотря на статус подозреваемого в деле о катастрофе малайзийского «Боинга» над Донбассом. Об этом сообщает голландская газета NRC.

«Это плохо, это разочаровывает меня. Конечно, вы бы предпочли, чтобы такой человек находился под стражей», — сказал прокурор в ходе встречи с родными и близкими погибших в катастрофе.

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На этой же встрече Вестербеке, участвующий в работе совместной следственной группы, сообщил, что все еще не может обнародовать доказательства причастности России к гибели самолета. По его словам, они будут предоставлены только на судебном процессе, который должен начаться в марте 2020 года.

17 июля исполняется пять лет с даты гибели малайзийского «Боинга» в Донецкой области Украины. За этот срок международное следствие пришло к выводу, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук», и объявило имена четырех подозреваемых. В их число вошел, в частности, отставной полковник ФСБ Стрелков, который покинул Донбасс в августе 2014 года и более туда не возвращался. Впоследствии он стал экспертом на радио и в медиа, живет в Москве, ведет публичный образ жизни.

В результате катастрофы погибли 298 человек. Все стороны, вовлеченные в вооруженный конфликт в Донбассе, отрицают причастность к произошедшему.

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