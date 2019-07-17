Киев предупредил Россию о неизбежности наказания за катастрофу «Боинга» MH17

России не удастся избежать ответственности за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года. Об этом на своей странице в Facebook заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, в течение последних пяти лет Москва придерживалась «априори проигрышной» стратегии, поскольку затягивала расследование, игнорировала запросы следствия и выдвигала заведомо ложные версии катастрофы. «Используются все международно-правовые механизмы привлечения к государственной ответственности России. Это сложно, но стоит того. Справедливость будет восстановлена. Россия осознает это и знает, что не сможет ее избежать», — отметила дипломат.

Также Зеркаль сравнила катастрофу малайзийского «Боинга» с крушением самолета PA103 над шотландским Локерби в декабре 1988 года. «Ливии понадобилось 15 лет, чтобы признать свою вину и выплатить компенсации за взорванный самолет», — добавила она.

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«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области в июле 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В причастности к крушению самолета международное следствие подозревает четырех человек, среди которых трое россиян и гражданин Украины. Ожидается, что суд по этому делу состоится весной 2020 года. МИД России назвал обвинения «абсолютно голословными» и подчеркнул, что следственная группа не предоставила ни одного конкретного доказательства причастности российской стороны к катастрофе.

Власти Малайзии, как сообщалось в конце июня, сочли международное расследование крушения лайнера над Донбассом незавершенным, поскольку не увидели убедительных доказательств вины подозреваемых. До этого премьер-министр страны назвал расследование политизированным и направленным на поиск способов обвинить в катастрофе Россию.

21 декабря 1988 года «Боинг 747-121» авиакомпании Pan American совершал рейс PA103 по маршруту Франкфурт-на-Майне — Лондон — Нью-Йорк — Детройт. Спустя 58 минут после вылета из Лондона в грузовом отсеке самолета произошел взрыв. Лайнер полностью разрушился от взрыва, его горящие обломки рухнули на город Локерби в Шотландии. В результате катастрофы погибли 270 человек. Виновными признаны ливийцы Ламин Халиф Фимах и Абдельбасет Али Махмед Аль-Меграхи. Последний был сотрудником ливийских спецслужб. В 2003 году под давлением международного сообщества Ливия признала свою вину, выдала подозреваемых и выплатила компенсации погибшим.

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