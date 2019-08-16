Отвергнутые данные о крушении «Боинга» вновь предложили Нидерландам

Немецкий частный детектив Йозеф Реш, расследующий дело о крушении «Боинга» в Донбассе в 2014 году, вновь сообщил о готовности передать неизвестные данные о катастрофе базирующейся в Нидерландах Совместной следственной группе (JIT, ССГ). Об этом говорится в письме адвоката мужчины, сообщает РИА Новости.

В нем отмечается, что Реш ранее пытался передать данные следователям в присутствии мировых СМИ и был удивлен их отказом. «Возможности сделать заявление без участия общественности нет. Таким образом, мой клиент рассмотрит другие прозрачные способы действия и разъяснений, проинформирует об этом вас [JIT] и общественность», — говорится в письме.

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В июле Реш рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга». Он также сообщил, что если данные вновь не примут Нидерланды, то он передаст их России, Малайзии или другой стране, которая будет готова участвовать в их обнародовании.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Международное следствие пришло к выводу, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук», и объявило имена четырех подозреваемых, среди которых трое россиян и украинец. Суд по этому делу ожидается весной 2020 года.

МИД России назвал обвинения «абсолютно голословными» и подчеркнул, что следственная группа не предоставила ни одного конкретного доказательства причастности российской стороны к катастрофе.

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