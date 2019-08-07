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Неизвестные данные о крушении «Боинга» MH17 захотели передать России

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Йозеф Реш

Расследующий дело о крушении «Боинга» над Донбассом немецкий частный детектив Йозеф Реш передаст свои данные о катастрофе России, Малайзии или другой стране, которая будет готова участвовать в их обнародовании, если их вновь не примут Нидерланды. Об этом он заявил РИА Новости.

Реш анонсировал, что еще раз, с участием юриста, отправит запрос в Совместную следственную группу — и, если его доказательства снова не примут, он будет готов предоставить их другой стороне. По его словам, ему известны конкретные лица, ответственные за крушение.

Детектив также рассказал, что располагает важными для расследования снимками с американских спутников, которые не включает в свои выводы ССГ. Как он отметил, ранее «постоянно говорилось о том, что фотографии со спутников нужны, но в один момент они были больше не нужны, потому что, видимо, это было уже неважным».

О том, что Нидерланды отказались принимать и обнародовать отправленные немцем данные, стало известно 30 июля.

Реш расследовал крушение МН17 с 2014 года. Он утверждает, что заказчик, имя которого детектив не может назвать по условиям контракта, предложил ему 47 миллионов долларов за информацию о причинах катастрофы. В середине 2015 года к Решу обратился информатор, представивший ценные сведения и получивший за них вознаграждение.

Приблизительно через год прокуратура в Германии привлекла Реша к расследованию уголовного дела «о военном преступлении» в качестве свидетеля, а затем швейцарская прокуратура по запросу Нидерландов вскрыла банковскую ячейку детектива. Он утверждает, что там хранились важные документы, которые ему так и не вернули.

19 июня ССГ назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, и был сбит лайнер.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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