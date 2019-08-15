Россия и Нидерланды по-тихому обсудили сбитый «Боинг»

Москва и Амстердам контактируют между собой по поводу крушения «Боинга» в Донбассе в 2014 году. Об этом посол Нидерландов в России Рене Джонс-Бос рассказала «Интерфаксу».

По ее словам, в настоящее время стороны взаимодействуют и решают вопрос проведения полноценных консультаций по сбитому самолету. Джонс-Бос отметила, что Нидерланды «в контакте с российскими заинтересованными сторонами, которые тоже занимаются этим вопросом». При этом «стороны не делятся информацией с внешним миром», добавила она.

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В июле частный детектив из Германии Йозеф Реш рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Международное следствие пришло к выводу, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук», и объявило имена четырех подозреваемых, среди которых трое россиян и украинец. Суд по этому делу ожидается весной 2020 года.

МИД России назвал обвинения «абсолютно голословными» и подчеркнул, что следственная группа не предоставила ни одного конкретного доказательства причастности российской стороны к катастрофе.

В истории есть примеры выплаты компенсаций жертвам без признания вины. Такой порядок называется ex gratia (буквально «из милости»).

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