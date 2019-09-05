На Украине освободили «ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга»

На Украине освободили из-под стражи Владимира Цемаха, которого считают ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга». Об этом сообщает «РБК-Украина».

Бывшего военнослужащего самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) выпустили под личное обязательство по решению Киевского апелляционного суда. Таким образом, суд отменил прошлое постановление о продлении ареста мужчины до 20 октября включительно.

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Ранее 5 сентября группа евродепутатов направила президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с просьбой не выдавать Цемаха России. Два дня назад сообщалось, что голландская прокуратура также попросила Украину не включать в обменные списки Цемаха и просит о возможности допросить его. В июне международная следственная группа назвала первые имена обвиняемых по делу о крушении самолета, все они имеют отношение к вооруженным силам ДНР.

В июле стало известно, что Донецк запросил у Киева возвращение Цемаха в рамках планирующегося обмена пленными. Однако его дочь тогда рассказала, что по имеющейся у нее неофициальной информации, Киев на это не пойдет.

Бывшего начальника ПВО ДНР Владимира Цемаха задержали 4 июля в его доме на территории непризнанной республики. Украинские спецслужбы считают его причастным к крушению «Боинга», поскольку он служил в городе Снежное, недалеко от которого был сбит лайнер. Однако, по словам дочери Цемаха, он получил эту должность только в октябре, через три месяца после катастрофы, а власти ДНР заявляли, что у республики просто не было такого вооружения, которое позволяло бы сбить самолет.

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