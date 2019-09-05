Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17

Расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, а потому их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными. Об этом премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил агентству РИА Новости.

Он предложил создать для расследования непредвзятый орган с экспертами из разных стран, поскольку сомневается в достаточности оснований для обвинений России. По его словам, это стало следствием испортившихся отношений Запада и Москвы и поисков виновного для страховых выплат. «Как незаинтересованное лицо, как сторонний наблюдатель, я могу сказать, что некоторые результаты расследования не кажутся мне правильными, как и многим людям в Малайзии», — отметил он.

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При этом Мохамад пожаловался, что Малайзии долго не давали доступ к уликам по делу о крушении, и теперь тяжело установить подлинность доказательств.

3 сентября стало известно, что голландская прокуратура хочет допросить по делу о MH17 «ценного свидетеля» Владимира Цемаха, которого удерживает Украина. Нидерланды обратились к властям Украины с просьбой не включать его в список заключенных для обмена с Россией.

19 июня международное следствие назвало имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следователей, имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого предположительно был сбит лайнер.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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