Россия поддержала критику Малайзии в адрес следствия по MH17

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с министром обороны Малайзии расследование дела о крушении «Боинга» MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 27 августа.

«Российская сторона согласилась с критикой [со стороны] премьер-министра [Малайзии] Махатхира Мохамада в адрес деятельности Совместной следственной группы за ее политизированный характер, необоснованные и поспешные обвинения», — говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза.

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31 июля министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла призвал мировое сообщество отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы по делу о крушении «Боинга». Он подчеркнул, что у России и Малайзии сходные точки зрения по делу сбитого самолета.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец. Все имеют отношение к вооруженным формированиям самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Москва опровергает причастность российской стороны к катастрофе и требует от следствия убедительных доказательств.

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