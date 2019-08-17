Суд по делу сбитого «Боинга» MH17 призвали перенести

Три неправительственные организации Малайзии призвали приостановить судебный процесс по делу о гибели сбитого над Донбассом «Боинга» MH17. Об этом сообщает газета The Star.

По ее данным, представители Фонда Perdana, Международного движения за справедливый мир (JUST) и организации Global Research обратились к премьер-министрам Малайзии и Нидерландов с просьбой вступить в переговоры о приостановке суда на неопределенный срок в связи с отсутствием в докладе Совместной следственной группы (JIT, ССГ) «ответов на множество важнейших вопросов».

«Сейчас самой срочной задачей является остановить судебный процесс, начало которого назначено на март», — заявил президент JUST доктор Чандра Музаффар. Также он сказал, что неправительственные организации подготовили собственный план действий в ответ на опубликованные международным следствием отчеты и передадут его в ближайшие дни премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду.

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16 августа немецкий частный детектив Йозеф Реш, расследующий дело о крушении «Боинга», сообщил о готовности передать неизвестные данные о катастрофе базирующейся в Нидерландах ССГ. В письме его адвоката отмечается, что Реш ранее пытался передать сведения следователям в присутствии мировых СМИ и был удивлен их отказом.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Международное следствие пришло к выводу, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук», и объявило имена четырех подозреваемых, среди которых трое россиян и украинец. 20 июня премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что целью расследования было найти способы обвинить Россию в противоправных действиях.

МИД России назвал обвинения «абсолютно голословными» и подчеркнул, что следственная группа не предоставила ни одного конкретного доказательства причастности российской стороны к катастрофе. Ожидается, что суд по этому делу состоится весной 2020 года.

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