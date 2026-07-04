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22:22, 4 июля 2026Мир

В Германии допустили досрочные выборы в бундестаг

Лидер АдГ Вайдель допустила досрочные выборы в бундестаг в 2027 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель допустила проведение досрочных выборов в бундестаг в 2027 году, об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, голосование может пройти на два года раньше официального срока окончания его полномочий.

«Я думаю, что выборы в бундестаг пройдут не в 2029 году, а значительно раньше», — указала она.

Ранее депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре заявил, что отказ от атомной энергетики стал одной из крупнейших ошибок Германии. По его словам, Берлин «из-за своей наивности и идеологического подхода» разрушил свою технологическую базу и потерял собственные знания в этой области, в связи с чем ФРГ будет вынуждена приглашать специалистов со всего мира.

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