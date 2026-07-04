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22:23, 4 июля 2026Интернет и СМИ

Идею запретить «Машу и Медведя» в Британии назвали смехотворной

Кипрский журналист Христофору высмеял идею британских депутатов запретить «Машу и Медведя»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Кипрский журналист Алекс Христофору прокомментировал инициативу британских депутатов запретить мультфильм «Маша и медведь». Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Христофору высмеял идею британских депутатов запретить «Машу и Медведя» и назвал ее смехотворной.

«Очень смело. Это проблема номер один, стоящая перед Британией в данный момент. Ничто даже близко не сравнится с "Машей и Медведем". Граждане Британии, объединяйтесь, чтобы противостоять "Маше и Медведю"», — сыронизировал журналист.

Ранее группа более чем из 50 депутатов британского парламента призвала министра культуры страны Лизе Нэнди рассмотреть запрет «Маши и Медведя» из-за пропаганды советской символики. Депутаты обратили внимание на серии, в которых Маша одета в форму советского образца и головной убор, названный депутатами «кепкой советского пограничника».

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