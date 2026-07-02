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Культура
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20:20, 2 июля 2026Культура

В парламенте Великобритании пожелали запретить «Машу и Медведя» за пропаганду СССР

Группа депутатов британского парламента призвала запретить мультсериал «Маша и Медведь»
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Группа из более 50 депутатов британского парламента обратилась к министру культуры страны Лизе Нэнди с просьбой рассмотреть запрет на показ российского мультсериала «Маша и Медведь» из-за пропаганды советской символики. Об этом сообщает The Guardian.

На популярный по всему миру анимационный проект о дружбе девочки и медведя за «очевидный пропагандистский контент» пожаловались представители разных партий парламента, включая лейбористов и консерваторов, а возглавил инициативную группу либерал-демократ Том Морган.

Депутаты обратили особенное внимание на серии, в которых Маша одета в форму советского образца и в головной убор, названный депутатами «кепкой советского пограничника». Они увидели в этих нарядах «нормализацию советской военной иконографии для глобальной аудитории маленьких детей».

Ранее «Маша и Медведь» напугали Эстонию.

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