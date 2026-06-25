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20:08, 25 июня 2026Бывший СССР

«Маша и Медведь» напугали Эстонию

Глава МИД Эстонии Цахкна раскритиковал мультфильм «Маша и Медведь»
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Коротаев Артем / ТАСС

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал российский мультфильм «Маша и Медведь», заявив, что он якобы содержит «милитаристские нарративы». Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

В частности, политик раскритиковал решение американского стримингового сервиса Netflix купить права на два сезона мультсериала. По мнению Цахкны, «Маша и Медведь» требует «моральной ясности» за изображение «советской символики». Также он обвинил мультфильм в пропаганде «имперских амбиций».

«"Маша и Медведь" — часть "мягкой силы" Кремля, внедряющая прокремлевские и милитаристские идеи в детские развлечения», — написал глава внешнеполитического ведомства.

16 июня платформа Netflix купила права на показ новых сезонов российского мультсериала «Маша и Медведь», который производит студия Animaccord. Теперь сервис сможет добавить в библиотеку восьмой и девятый сезоны мультсериала. Как следует из нового соглашения, оно охватывает более 100 стран. Посмотреть новые сезоны смогут пользователи из Северной и Южной Америки, некоторых европейских государств, стран Азии и Ближнего Востока.

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