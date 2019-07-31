Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла призвал мировое сообщество отказаться от голословных обвинений в адрес России по делу о крушении «Боинга» MH17. Об этом сообщают «Известия».

Глава МИД отметил, что расследование еще продолжается, однако другие страны уже готовы обвинить в причастности к катастрофе целые государства. Он подчеркнул, что у России и Малайзии — сходные точки зрения по делу сбитого самолета.

«Мы серьезно обеспокоены тем, что происходит. Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела», — сказал министр. Он выразил озабоченность в связи с тем, что западные страны отказывают королевству в полном доступе к расследованию.

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