Украина и Россия перенесли обмен заключенными

Обмен заключенными между Россией и Украиной, проведение которого ожидали в пятницу, 30 августа, не состоится. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, передает украинское издание «Обозреватель».

По ее словам, окончательная дата, когда будет совершен обмен заключенными, пока не была согласована. При этом она отметила, что никаких препятствий для проведения процедуры нет. «Все идет планово», — подчеркнула она.

Ранее в киевский аэропорт Жуляны, где, по сообщениям СМИ, должен был состояться обмен, прибыл секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, передает ТСН. Он отказался комментировать тему обмена, однако, отвечая на вопрос журналистов, состоится ли процедура в пятницу, 30 августа, сказал: «Надеемся».

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О том, что обмен не сможет пройти в пятницу, ранее рассказал близкий к переговорному процессу адвокат Валентин Рыбин. По его словам, заключенные как из России, так и с Украины до сих пор находятся либо в месте сбора, либо в СИЗО, либо вовсе в местах отбывания наказания.

Информация об обмене начала активно обсуждаться после того, как новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на представителя Верховной Рады Анну Исламову сообщил о том, что Украина и Россия начали обмен пленными. «Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем», — написал он.

Однако позже в офисе президента Украины опровергли эту информацию. На Банковой отметили, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. «Уже не впервые мы видим информационный хаос, спровоцированный цитированием неподтвержденной информации и многочисленных "источников"», — отметили там.

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