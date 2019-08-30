Генпрокурор Украины заявил о начале обмена пленными с Россией

Украина и Россия начали обмен пленными. Об этом в своем Facebook сообщил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на представителя Верховной рады Анну Исламову.

«Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем», — написал он.

С российской стороны подтверждения этой информации нет.

Telegram-канал Baza утверждает, что в 01:05 мск в подмосковном аэропорту Остафьево приземлился самолет с выключенными транспондерами. Предположительно, на нем обмененные вылетят в Киев.

По информации «Украинской правды», вернувшихся на Украину пленных через несколько часов будет встречать в аэропорту Жуляны лично президент Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что украинских граждан, осужденных в России и подготавливаемых к обмену, в четверг, 29 августа, собрали в СИЗО «Лефортово». Ожидается, что некоторых заключенных помилуют указом президента и отправят на родину, получив в обмен помилованных россиян. В свою очередь, уголовное дело в отношении 24 украинских моряков может быть отправлено в Киев для дальнейшего расследования вместе с его фигурантами.

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